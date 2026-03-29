三冠初戦となる菊水賞（ダート1700メートル）が4月2日、園田競馬場で行われる。断然の主役を張りそうなのが、重賞2連勝中のゴッドフェンサー（牡3、父ルヴァンスレーヴ）だ。昨年、兵庫史上初の無敗3冠を成し遂げたオケマル（牡4、父ニューイヤーズデイ）と同じ盛本信春厩舎が送り出す怪物候補。その走りに注目が集まる。無敗ではないが、園田ジュニアカップ、兵庫若駒賞を連勝して3冠ロードに進むローテーションは“先輩”と