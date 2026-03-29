中日戦に先発した広島・栗林＝マツダ広島が4季ぶりの開幕3連勝。6年目でプロ初先発の栗林が1安打無四死球、9奪三振で初完封を果たした。球威、制球ともに良く、七回まで走者を出さない圧巻の投球だった。中日は8年ぶりの開幕3連敗。六回に拙守で失点した。