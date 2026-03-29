お笑いトリオ・ネルソンズが２８日、テレビ東京「ゴッドタン」で、実はドッキリ番組は「ＮＧを出している」という事実を打ち明け、スタジオのおぎやはぎらを驚かせた。この日は人気企画「腐り芸人セラピー」でネルソンズが登場。ハライチ岩井、インパルス板倉、平成ノブシコブシ徳井から助言を受ける事になった。その中でイジられるのが嫌だという青山フォール勝ちが和田まんじゅうへ「お前がもっとイジられれば。ドッキリＮ