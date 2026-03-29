爆笑問題田中裕二（61）が29日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。巨人の開幕投手で新人選手勝利を飾った竹丸和幸について自分の父親との関係について語った。番組冒頭で、相方の太田光が「田中さん、機嫌いいんじゃないですか、竹丸ちゃんがけっこう」と振ると田中は「竹丸ちゃんは、鷺宮製作所から巨人に入った、プロ野球の話ですけどね」と応じた。さらに「鷺宮製作所は、ウチの親族がやってる。ウ