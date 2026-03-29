トレンドを気軽に取り入れられるプチプラ服。でも、40代になってから「安っぽく見えないか」「若づくりになっていないか」と、選び方に迷うことはありませんか？じつは、選び方に気をつければ、お値段以上の高見えをかなえることができます。そこで今回は、ファッションアドバイザーでESSEフレンズエディターの勅使河原祐子さん（40代）が実際に試して確信した「大人がプチプラで失敗しないための3つの法則」を紹介します。法則1