雨の夜にゴミ捨て場で鳴いているところを保護された白色の子猫『ゆめこ』ちゃん。ウイルスキャリアという事情を抱えた彼女を待っていたのは、最高の出会いでした。保護から巣立ちまでの半年間と幸せいっぱいの“その後”を記録した動画は、公開後わずか5日間で12万再生を達成するとともに、「幸せになってね」「涙が出てしまった」との声が殺到しています。 【動画：雨の降る夜に、ゴミ捨て場で鳴いていた『白色の子猫』…保護さ