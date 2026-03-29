ハンモックでくつろぐ猫ちゃんの姿が、想像の斜め上を行くスタイルだと注目を集めています。話題の投稿は1万1000件以上の「いいね！」を獲得し「優雅なひとときをお過ごしの様子ですね」「合ってますよね？って顔がいい」「優雅すぎて笑いましたすみません」とのコメントが寄せられていました。 【写真：ハンモックでくつろいでいた猫→人間のように使いこなす『まさかの光景』】 思わず突っ込みたくなる独特なポーズ Thr