多発性嚢胞腎とはどんな病気？ 多発性嚢胞腎（たはつせいのうほうじん）は、腎臓の中に「嚢胞」と呼ばれる小さな袋がいくつもできる遺伝性の病気です。嚢胞の中には液体がたまり、時間とともに数や大きさが増えていきます。 腎臓は血液をろ過し、体に不要な老廃物を尿として外へ出す「浄水器」のような臓器です。その内部に風船のような袋が次々とできれば、正常な組織が押しつぶされ、働きが落ちていきます。 発症のき