【しまむら】で展開する、人気インフルエンサー@dayofme0607さんのプロデュースブランド「tal.by yumi（タル バイ ユミ）」の新作バッグが登場。デザイン性はもちろん、機能性にもこだわった、おしゃれ見えが狙えるアイテムが揃っています。デイリーにも通勤にも使いやすそうなラインナップなので、新生活に合わせてバッグを新調したい人におすすめです。ぜひチェックしてみて。 大容量でもきれい見えする優秀