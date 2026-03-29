AI技術を生かしたバーチャルヒューマン事業を展開する「ぴにょきお株式会社」の代表取締役CEOでタレント・くりえみが3月27日、自身のインスタグラムを更新し、三重・鈴鹿サーキットで開催中のF1・日本GPを観戦したことを報告した。 【写真】最新技術がぎっしりカウルを外して調整中のレッドブル 整備中のレッドブルの車体や、ホームストレートの様子、パドックのホスピタリティエリアの食事