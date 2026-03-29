三豊市豊中町の5つの小学校を統合した豊中小学校が4月開校します。3月に完成したばかりの校舎の見学会が28日と29日に開かれました。 豊中小学校は三豊市豊中町の桑山、比地大、笠田、上高野、本山小学校を統合した学校で、4月から約540人の児童の学び舎となります。 校舎は新しい学びの機会を創ることなどをテーマに2年前から建設していたものです。外の光を取り入れた開放的なつくりの図書館などが特徴です。ま