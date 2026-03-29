「ローラーコースタータイクーン」は1999年に登場した遊園地経営シミュレーションゲームのシリーズで、2019年にはNintendo Switch/Windows版の「ローラーコースタータイクーン・アドベンチャー」がリリースされています。1999年にリリースされたシリーズ初代の「ローラーコースタータイクーン」は「史上最高レベルに最適化されたゲーム」の一例として語られており、その裏側でどのような工夫が行われていたのかについて、シニアゲ