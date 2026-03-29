今日29日も桜(ソメイヨシノ)の開花・満開の便りが続々と届いています。彦根(滋賀県)・福井・富山・金沢・福島で桜が開花しました。気象台の観測で北陸や東北で開花となるのは、今シーズン初めてです。桜前線はみちのく入りしました。また、津(三重県)では桜が満開となっています。桜の開花・満開の便りが続々と今日29日も桜(ソメイヨシノ)の開花・満開の便りが続々と届いています。彦根(滋賀県)・福井・富山・金沢・福島では桜が開