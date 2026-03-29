田中碧がワンタッチでシュートを放ったが、惜しくもクロスバーに弾かれた日本代表が見せた鮮やかなパスワークでゴールに迫った。日本は現地時間3月28日にスコットランド代表と対戦。途中出場のFW伊東純也が後半39分に決めたゴールが決勝点となり、1-0で勝利を収めた。得点シーンは1回だけだったが、ゴールを予感させる場面は他にも作り出した。前半38分にはMF鈴木唯人がエリア内へ走り込んだMF佐野航大に優しくパスを送り、こ