AKB48元メンバーで女優の篠田麻里子が29日にInstagramを更新。再婚を発表した。【写真】篠田麻里子、文書で再婚を発表投稿の中で篠田は「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」とコメント。続けて「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」とつづり「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心