◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今月７日に阪神競馬場でイベントに出演した際、観客の方から「いつもＸ見てます」と声をかけられた。２３年９月から始めたＸの個人アカウントは、現在フォロワーが約７０００人。大手アカウントとは言えないが、時には数千の“いいね”がつき、自分でも驚く。開設当初は“公平”を意識し、内容に偏りがないようにしていた。しかし、当たり障りのない投稿ばかりになる。そこで、応援してい