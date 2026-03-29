◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）阪神・伊藤将司投手が３回途中でマウンドを降りた。初回、中軸を担う泉口とダルベックに連続二塁打を浴び、先制を許した。１点を追う２回には２死一、二塁で打席に入り、フルカウントから左翼線２点二塁打を放ち、自らのバットで逆転に成功した。５―１で迎えた、３回１死からキャベッジ、松本、泉口に３連打を浴び、ダルベックへの押し出し四球で追加点を許した。