◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、２番人気のナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、６着でＧ１初勝利とはならず。同馬は２０２３年から昨年まで３年連続で２着になり、今回が引退レース。浜中俊騎手は２４年のキーンランドＣ以来、１年７か月ぶりの騎乗だったが、悲願のビッグタイトル獲得とはならなかった