◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの有原航平投手（３３）が昨季まで在籍したソフトバンクを相手に先発し、６回１０安打３四死球７失点（自責５）で降板した。１１２球を投げ５奪三振、最速は１４９キロだった。初回、柳町に先制適時二塁打を浴びると、２―１の２回には川瀬に同点打、周東の二ゴロの間に勝ち越し、さらに２死三塁では暴投で４点目を献上した。３回には再び川瀬に適時