テレビアニメ『岩元先輩ノ推薦』のPV第2弾が公開され、7月から放送されることが発表された。追加キャストとして、橘城某居役は石田彰、奥秋雄弐役は福西勝也、青沼静馬役は永塚拓馬が務める。あわせて、放送応援ビジュアルが公開された。【画像】天使なの？石田彰が演じる『岩元先輩ノ推薦』橘城某居放送応援ビジュアルは、岩元・原町・天羽の3人がこちらにほほ笑むビジュアルとなっている。PV第2弾は、1910年代…大日本帝国