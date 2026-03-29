「選抜高校野球・準決勝、専大松戸２−３大阪桐蔭」（２９日、甲子園球場）専大松戸は１点差で競り負け、初の決勝進出はならなかった。１点を追う四回に長谷川の適時打で同点。再びリードを許した八回には苅部が左越えの適時二塁打で追いついた。粘り強い戦いをみせ、先発の小林も四回途中１失点。救援したエース門倉も力投していたが、同点の八回に決勝点を献上した。