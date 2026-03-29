テレビアニメ『真夜中ハートチューン』のメインキャスト5人が登壇する「最終回放送記念ステージ〜いっしょに“声春”しませんか？〜」が29日、東京ビッグサイトにて行われた『AnimeJapan 2026』内のNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンブースで開催され、第2期制作決定ビジュアルと特別映像が公開された。【画像】エモい色合い…『真夜中ハートチューン』第2期制作決定特別映像場面カット特別映像では、第12話でヒ