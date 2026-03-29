２９日午前２時５５分頃、横浜市神奈川区神奈川の首都高速横羽線上り線で、千葉県市川市の男性（３３）が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。神奈川県警高速隊によると、現場は片側２車線。男性は追い越し車線側にある非常駐車帯でタクシーから降り、車線を横断していたとみられる。同隊が詳しい状況を調べている。