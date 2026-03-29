大分・日田市にある名木のしだれ桜が、何者かによって枝が切断されているのが見つかった。樹齢200年とされる木を守るため、現在は腐食防止の処置を行ったという。枝は人為的に切られた可能性があるとみられており、警察に被害届け出を提出する方針だ。何者かに切断された樹齢200年の名木大分・日田市にある大原大しだれ桜は、見に来た人から「きれい、きれいね」と声が上がるほど立派な桜だ。樹齢200年と言われる桜を一目見ようと