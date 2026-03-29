お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が28日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による休養の間、苦戦していた代打MCを明かした。若林は同ラジオや、テレビ東京系「あちこちオードリー」などの代打MCに改めて感謝し「あちこちオードリーだと、向井（慧）くん、山ちゃん（山里亮太）、平子（祐希）さん、狩野（英孝）くん。これはあちこちオードリー