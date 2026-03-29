伊藤園の茶殻入りのアップサイクル製品「さらり畳」が、「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」（東京都港区）内の文化創造棟「MoN Takanawa：The Museum of Narratives」（以下、MoN Takanawa）のイベントスペース「Tatami」で採用された。3月25日、取材に応じた伊藤園の粟飯原剛（あいはら・たけし）広域法人営業本部担当課長は「海外の方も含め、広く日本の文化を知っていただきたい。伊藤園という名前のバリ