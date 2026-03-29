◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が直線で力強く抜け出し、２馬身差をつけて史上２頭目の連覇を飾った。２年連続の勝利は２０１０、１１年のキンシャノキセキ以来。初コンビのクリストフ・ルメール騎手は５度目の騎乗で初勝利。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続