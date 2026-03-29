◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人打線が３回に阪神先発・伊藤将司に３連打を浴びせてＫＯした。１―５のビハインドの３回１死で１番キャベッジが２打席連続安打となる左前打で出塁。続く松本も左前打、３番の泉口は中前へ運んで満塁と攻め立てた。ダルベックが押し出し四球を選び、伊藤は２回１／３を６安打３失点で降板。開幕から３試合連続で固定している１〜４番が機能した形となった。巨人の