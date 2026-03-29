東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで、スーパー戦隊シリーズ第42作目『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第27話「言いなりダンシング」の配信がスタートした。【動画】配信された『ルパパト』27話伝説のエアロビ回稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪