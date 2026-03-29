◇セ・リーグ広島1−0中日（2026年3月29日マツダ）広島・栗林良吏投手（29）が29日の中日戦に先発し、1安打完封勝利。チームの開幕3連勝に貢献した。完全試合の快挙達成は逃したが、堂々たる1−0の勝利となった。栗林はヒーローインタビューで「最高です！」と第一声。大きな拍手を浴び「回を重ねるごとに声援が大きくなったので、皆さんのおかげで最後まで投げ切れました」とファンに感謝した。キャリア272試合目で初