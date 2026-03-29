健康影響が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）のうち、代表的なPFOSとPFOAが4月から水道法上の水質基準の対象になる。自治体や民間の水道事業者は、原則3カ月に1回の定期的な水質検査が義務付けられる。基準値を超えた場合、原因究明と水質改善などが必要になる。全国で検出が相次いだことを受け、政府は「体内に取り込まないためには飲み水の安全確保が重要」として対策を強化した。水道は水道法により衛生管理され、ヒ素や