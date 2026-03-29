メンバーカラー「ぴんく」担当のアイドルだけが集まり、No.1ぴんくの座を争う、メ〜テレのバラエティー番組『ぴんくかいわいっ！私が一番ピンクなの!!』が、きょう29日から放送・配信スタートする。【場面カット多数】「私が一番ピンクなの!!」ぴんく担当メンバーたちがバトルする様子番組には、10年以上活動を続ける「いぎなり東北産」から、大人気KAWAII LAB.を展開するアソビシステムより昨年デビューしたばかりの「fav me