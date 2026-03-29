ミュージシャンで俳優のGACKTさんが、自身のXを更新。４月を迎える人々へ、メッセージを綴りました。 【写真を見る】【 GACKT 】 「最初に転べ。最初に恥をかけ。最初に否定されろ」「そこからしか、本当の強さは生まれない」「未来は、オマエの【思考】と【行動】でしか変わらない」「動け。」GACKTさんは「もうすぐ4月。」「新しい環境。新しい人間関係。新しい肩書き。」「期待よりも、不安の方が大きい人も多いだろう。」