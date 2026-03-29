記者団の取材に応じる自民党の小林政調会長＝29日午後、仙台市自民党の小林鷹之政調会長は29日、緊迫化する中東情勢について、事態の長期化に備えた政策を検討する必要があるとの認識を示した。仙台市で記者団に「どれぐらい長引くか分からず、非常に強い危機認識を持っている。どういう状況でも、暮らしを支えきれる政策が必要だ」と述べた。国内の原油流通経路の一部に、目詰まりが生じていると指摘。「官民の備蓄があり、直