◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)巨人が4点ビハインドで迎えた3回に、2点差まで迫る追い上げを見せました。初回に1点を先制した巨人でしたが、先発マウンドにあがったドラ3ルーキー・山城京平投手が3回途中5失点。2回にはすぐさま逆転を許していました。すると3回の攻撃では巨人が反撃。対する先発・伊藤将司投手の前に1アウトから、キャベッジ選手、松本剛選手、泉口友汰選手と3連打で満塁の好機をつかみます。