大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは２８日（日本時間２９日）のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に３―２で競り勝ち開幕３連勝。本拠地に集った５万３３４０人のファンたちは、終盤の鮮やかな逆転勝利に酔いしれた。この一戦を一塁ベンチ上、最前列の観客席から観戦していたのがサッカー日本代表で元キャプテンも務めていた吉田麻也。現在はドジャースと同じロサンゼルス市に本拠地を置く米ＭＬＳ（メ