ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２９日、１２Ｒで優勝戦が行われるが、それに先立ち、出場６人の優出インタビューが行われた。優勝戦ポールポジションを手にした峰竜太（４０＝佐賀）。舟足について問われると、「いいんじゃないすか。生まれ変わっていると思います。もう十分ですね。いい方だと思うし、余裕あるくらい」と仕上がりは問題はないという。また「みんなのおかげでここまで来れまし