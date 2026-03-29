Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ）決勝が２９日に行われ、ホンダの母国凱旋で注目されたアストンマーティンはランス・ストロール（２７）に新たな問題が発生して無念のリタイアとなった。アストンマーティンは開幕からトラブル続きで、日本ＧＰのフリー走行でもいずれも全くタイムが伸びず、マシンの振動問題もいまだ深刻だ。そして迎えた日本ＧＰ決勝は、序盤から?安定?の最下位争い。それでもフェルナンド・アロンソ、ストロールと