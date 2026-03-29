巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）が２９日の阪神戦（東京ドーム）に先発としてプロ初登板し、３回途中５失点で降板。計５四死球と乱調だった。初回から山城の額には汗がにじんでいた。先頭の近本に１０球目を中前打とされ、森下には四球を与えた。それでも佐藤輝を空振り三振に仕留めて０スタート。ベンチに戻ると、何か言いたげな様子で笑みを浮かべた阿部監督から声をかけられていた。１―０の２回には大山と伏見