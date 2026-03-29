歌手の布袋寅泰（６４）が２９日、東京・五反田で行われた「バンタンミュージックアカデミーＰＯＷＥＲＥＤＢＹユニバーサルミュージック開校イベント」に出席した。当校はデジタル時代に対応した音楽専門学校。２０２６年４月に開校する。特別顧問の布袋は、入学予定者とトーク。学校で学ぶ価値について「学校で仲間と学ぶことで視野が広がる。音楽の捉え方も広がる」と語った。その後、サイン入りのギターを贈呈した。