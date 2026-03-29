3月29日、中京11Rで行われた第56回高松宮記念（4歳上オープン・G1・芝1200m・1着賞金＝1億7000万円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、サトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）が快勝した。2馬身差の2着に15番人気のレッドモンレーヴ（牡7・美浦・蛯名正義）、3着に7番人気のウインカーネリアン（牡9・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:06.3（良）。2番人気で浜中俊騎乗、ナムラクレア（牝7・栗東・長谷川浩大）は6着、3番人気