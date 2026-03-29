29日朝、名古屋市港区の路上で女性がワンボックスカーにはねられ、意識不明の重体です。 消防によりますと29日午前10時半ごろ、港区の戸田川緑地付近の路上で「車の下に人が下敷きになっている」と通行人の男性から119番通報がありました。 警察によりますと、信号のない横断歩道で戸田川緑地方面に横断中だった60歳くらいの女性がワンボックスカーにはねられました。 女性は意識不明の重体だということ