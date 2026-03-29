【モデルプレス＝2026/03/29】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月28日、自身のInstagramを更新。夫との過去ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「ずっとラブラブで素敵」結婚30周年迎えた夫との密着過去ショット◆渡辺美奈代、結婚30周年の軌跡を公開渡辺は「結婚30周年記念」「Masaki＆Minayo 30th Wedding Anniversary」とつづり、結婚式の写真や30周年の軌跡をまとめた動画を投稿。当時