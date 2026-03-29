【競馬】高松宮記念・G1（3月29日／中京競馬場・芝1200メートル）【映像】高松宮記念2026（ハイライト）第56回・高松宮記念が29日（日）に中京競馬場で開催。昨年王者のサトノレーヴ（牡7・堀）が圧巻の競馬をみせ連覇を達成した。11年のキンシャサノキセキ以来15年ぶりの連覇達成。鞍上C.ルメールは高松宮記念初制覇となった。3年連続2着のナムラクレア（牝7、奈村）は引退レースを