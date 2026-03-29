占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運心理テスト。今のあなたが求めているお金の大きさが分かります。いくらあればあなたは満ち足りる？「もっとお金が欲しい」「生活がラクになるといいのに」と考える人は多いはず。なぜ、お金が欲しいのか、それは、お金が生活を支える道具だから。必要な物、欲しい物を手に入れて、何の心配もなく暮らしていきたいのです。では、いくらあれば、あなたは満ち足りるのでしょうか？