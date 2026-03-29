３月29日に行なわれた国際親善試合のスコットランド戦は、終盤まで０−０で推移しながら、84分に伊東純也が決勝ゴール。日本が１−０で勝利した。スコットランドは北中米Ｗ杯・欧州予選Ｃ組を首位通過している。本大会でも日本とともに各グループステージを突破した場合、決勝ラウンド初戦で相まみえる可能性があるチームだ。そのスコットランドを相手に、アウェーで快勝したのは良い手応えになる。ただし、決して楽に勝った