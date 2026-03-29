◇プロ野球セ・リーグ 広島1−0中日(29日、マツダスタジアム)開幕2連敗を喫した中日の先発はWBC（ワールドベースボールクラシック）にも出場した郄橋宏斗投手。150キロを超えるストレートとカットボール、スプリットを駆使し広島打線を翻弄。5回まで無失点に抑える好投を見せます。試合は広島・先発栗林良吏投手との投手戦が続き5回まで0−0。その均衡は6回に崩れます。中日は2アウト1、2塁のピンチを迎えると、広島6番菊池