◇プロ野球セ・リーグ 広島1-0中日(29日、マツダスタジアム)広島の栗林良吏投手が先発デビューで初完封勝利を飾りました。1年目からクローザーとして活躍し、通算134セーブを積み重ねた栗林投手。6年目の今季は、先発に転向し、通算272試合目で先発デビュー。初回からテンポよくアウトを重ね、中日打線を完璧に封じます。打線は6回に郄橋宏斗投手から好機をつくり、一塁手サノー選手の失策で先制点。7回まで1人のランナーも