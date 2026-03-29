お笑いトリオ・ネルソンズが２８日、テレビ東京「ゴッドタン」に出演。和田まんじゅうと岸健之介が、リーダーの青山フォール勝ちへの不満をぶちまけた。今回は人気企画の「腐り芸人セラピー」で、ネルソンズが腐れ芸人のハライチ岩井、インパルス板倉、平成ノブシコブシ徳井からの助言を受けた。３人は「実は一度も売れたことがない」「認知はされてるけど人気はない」と相談。そして和田まんじゅうは青山について「スベるま