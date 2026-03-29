値上げの波が、生活のあらゆる場面に広がり始め交通インフラにも深刻な影響を及ぼし始めています。そして海外では、行動を規制する動きも出始めました。【写真で見る】国際エネルギー機関「生活スタイルを変えることを推奨」呼びかけた内容とは原油高騰･･･路線バスにも影響運賃値上げは「選択の自由がない」全日本トラック協会坂本克己最高顧問（27日）「欲しいときに、値ごろ感で軽油が入ってけえへんって言ってるわけや！